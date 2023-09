Ferrari portofino M

Ferrari Genuine

La Ferrari Portofino M est une évolution, caractérisée par de nombreuses nouvelles caractéristiques techniques et de design, ainsi que par la polyvalence offerte par son ingénieux toit rigide amovible. Cette combinaison de sportivité et d’élégance signifie que les conducteurs voudront utiliser leur voiture tous les jours, et cette sélection d’accessoires Ferrari Genuine dans des matériaux issus des courses automobiles accentuera son caractère unique. Chacun d’entre eux a été spécialement conçu pour la Portofino M par Ferrari Centro Stile afin d’améliorer encore son attrait esthétique et dynamique.