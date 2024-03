CORSO PILOTA RACE

La 296 Challenge livre des performances totales couplées au plaisir de conduite unique des Ferrari. Elle est équipée d’un moteur V6 thermique, de freins en carbone-céramiques CCM-R Plus, de pneus Pirelli exclusifs et d’un habitacle conçu autour du conducteur. Elle déploie des performances uniques et une aérodynamique voiture de course sans faire aucun compromis.