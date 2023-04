SPOILER MOBILE

Les modifications apportées à la carrosserie de la Ferrari Roma Spider ont également nécessité une nouvelle géométrie du spoiler mobile. En réalité, le design de cet élément a été méticuleusement perfectionné pour refléter l’élégance du véhicule et sa nouvelle ligne de toit. Il est conçu pour se déployer et se rétracter de manière calibrée en fonction de la vitesse de la voiture et de l’accélération agissant sur la carrosserie. Cela garantit trois positions différentes du spoiler : Low drag (LD, faible traînée), Medium Downforce (MD, déportance intermédiaire), High Downforce (HD, déportance élevée), qui ont été spécifiquement pensées pour conduire avec le toit ouvert. Au final, la Ferrari Roma Spider jouit, dans les situations exigeant de la maniabilité et à grande vitesse, d’une déportance comparable à celle de la Ferrari Roma, ce qui permet à la voiture d’offrir les mêmes sensations de conduite.

Jusqu’à 100 km/h, le spoiler est en position LD ; au-delà de 300 km/h, il est en mode MD. Ce choix a été fait parce que, dans ces conditions, mieux vaut privilégier une voiture équilibrée. Dans la plage de vitesses où la déportance joue un rôle crucial pour la performance, le spoiler est en position MD et son passage au mode HD dépend de l’accélération longitudinale et latérale de la voiture. Sa valeur seuil d’activation est variable et dépend de la position du Manettino.

En position de déportance intermédiaire (MD), l’élément mobile forme un angle de 150 degrés avec la lunette arrière. Dans cette configuration, il peut générer environ 30 % de la déportance maximale. Dans les situations de maniabilité hautes performances, l’élément mobile passe automatiquement en configuration HD, créant ainsi un angle de 135 degrés avec la surface de la lunette arrière, ce qui génère environ 95 kg de déportance à 250 km/h en augmentant le sillage de seulement 4 %.