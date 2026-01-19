L’art coréen et l’excellence Ferrari s’unissent dans une célébration unique embrassant l’Asie, l’Europe et l’Amérique du nord.
Une exclusivité réservée au marché sud-coréen.
INSPIRÉEPARLATRADITION,ANIMÉEPARL’INNOVATION
Un dialogue pluridisciplinaire couvrant trois continents est à l’origine de cette création unique.
La maîtrise artistique sud-coréenne s’associe à l’expertise du Centre de Style de Ferrari et à la vision culturelle de COOL HUNTING®. Fruit de près de deux ans de développement créatif, ce projet a su insuffler l’énergie débordante de l’art coréen dans la voiture Tailor Made la plus innovante de Ferrari, en redéfinissant ainsi les standards de la personnalisation automobile.
LA FINITION YOONSEUL
Inspirée par le céladon de la porcelaine coréenne et les lumières au néon de Séoul, cette peinture chatoyante crée une surface irisée qui passe du vert au violet et est ponctuée de reflets bleutés. Cette peinture unique, appelée Yoonseul, signifie « comme la lumière brillent sur l'eau ».
ÉVOLUTION ÉTHÉRÉE
Les écussons, les enjoliveurs, la longue plaque signalétique F et le Cheval cabré de la Scuderia Ferrari se parent désormais de finitions en acrylique semi-transparent. Une première chez Ferrari, qui a réinterprété ces emblèmes extérieurs avec une qualité diaphane.
UNE DÉDICACE CALLIGRAPHIQUE
Une plaque commémorative, réalisée à la main, porte le nom du projet en calligraphie coréenne traditionnelle et vient sceller cette collaboration singulière, où l’art coréen authentique s’invite dans l’habitacle.
1LES ARTISTES
L’ARTENMOUVEMENT
Quatre artistes visionnaires ont œuvré de concert pour réinventer le savoir-faire de Ferrari, chacun d’entre eux a apporté des techniques révolutionnaires pour créer un chef-d’œuvre automobile unique : la Ferrari 12cilindri Tailor Made.
LES FORMES DU SON
Les artistes de musique électronique GRAYCODE et jiiiiin conceptualisent la bande-son du V12 de Ferrari sous forme visuelle. Pour ce faire, ils réinterprètent l’acoustique du moteur et la transforment en un motif graphique que le Centre de Style de Ferrari reproduit sur toute la carrosserie. Les artisans de Maranello choisissent une peinture Yoonseul plus foncée pour réaliser ce traitement visuel en apportant ainsi une sensation de profondeur par le biais d’une technique spécialement mise au point pour ce projet.
FINITIONS TRANSLUCIDES
L’artiste contemporaine Hyunhee Kim puise son inspiration dans les traditions coréennes pour transformer des éléments essentiels de la carrosserie. Les finitions translucides de Kim ornent les écussons, les enjoliveurs et les emblèmes du Cheval cabré de la Scuderia — Une création sur mesure développée exclusivement pour ce projet. Parmi les modifications apportées à l’habitacle figurent des éléments de la console. Quant au coffre réalisé sur mesure, il élève le langage artistique au-delà de l’expérience de conduite.
LUMIÈRE TISSÉE
Daehye Jeong, lauréate du Loewe Foundation Craft Prize, fait entrer l’art du tissage de crin de cheval dans l’univers Ferrari. Les motifs créés par Daehye Jeong sont réalisés avec des tissus 3D novateurs qui habillent toutes les surfaces intérieures. En ce qui concerne le crin de cheval de Mongolie certifié, il crée une œuvre d’art intégrée au tableau de bord et c’est une première pour un intérieur de Ferrari. Le toit en verre est lui aussi orné des motifs sérigraphiés de l’artiste qui projettent des jeux de lumière complexes dans tout l’habitacle.
TRADITION CORÉENNE, PRÉCISION FERRARI
Le maître laqueur TaeHyun Lee, spécialiste de la laque coréenne traditionnelle, collabore avec le Centre de Style de Ferrari pour fusionner un savoir-faire ancestral avec l’ingénierie moderne. La technique de laquage sophistiquée du maître Lee inspire la création des premiers étriers de frein blancs fabriqués sur une Ferrari de série, qui sont assortis aux palettes du levier de vitesse. Grâce au travail des maîtres-artisans de Ferrari, ces techniques traditionnelles deviennent l’excellence automobile.
2Performances
LADIGNEHÉRITIÈRED’UNEGT
La 12Cilindri est une ode à la lignée légendaire des Gran Turismo Ferrari des années 50 et 60, incarnant ainsi la quintessence des V12 à moteur avant : une polyvalence élégante intransigeante. Le V12 atmosphérique de 6,5 litres déploie une progression de puissance linéaire et l’iconique bande-son de Ferrari, en redéfinissant les standards de performance pour les Gran Turismo d’aujourd’hui.