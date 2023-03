Misano - Circuit mondial de Misano Marco Simoncelli

Le circuit de course automobile de Misano est une piste qui se trouve près de la ville de Misano Adriatico, dans la province de Rimini. Il a été conçu en 1969 (sur 3488 m) et a toujours été géré par des particuliers. En 1993, la piste a été allongée pour atteindre 4064 km (2525 mi), ce qui permet aujourd’hui d’utiliser deux configurations de piste, une courte et une longue. Fin 2006 le circuit a été fermé pour construire une nouvelle piste, plus sûre et encore plus belle, pour une longueur de 4180 m et en inversant le sens de conduite (désormais dans le sens des aiguilles d’une montre), ce qui lui permet de recevoir les plus grands événements mondiaux des sports motorisés.

En 2012 la piste a été rebaptisée en hommage au pilote de moto local Marco Simoncelli.

Le circuit mondial de Misano est le seul circuit d’Italie, et l’un des rares au monde, à recevoir les deux championnats du monde de moto les plus prestigieux.