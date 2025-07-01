La Ferrari Amalfi redéfinit le concept de sportivité contemporaine.
Ferrari Amalfi: pure et sportive
Un équilibre entre élégance, puissance et réactivité
Une nouvelle signature visuelle
Le design extérieur de la Ferrari Amalfi s’inspire d’une forme speedform monolithique et épurée qui lui donne une identité forte et dynamique. Une approche minimaliste qui définit un corps sculpté et raffiné.
Le Ferrari Amalfi enveloppe à la fois le conducteur et le passager
Le design intérieur, avec son langage épuré et contemporain, améliore l’expérience de conduite. Le nouvel écran tactile central de 10,25” rejoint le groupe d’instrumentation conducteur de 15,6” et l’affichage passager de 8”.
La puissance s’accompagne d’une précision absolue
La sportivité à l’état pur, au service de la performance
Le V8 bi-turbo de Ferrari est encore plus puissant
Le nouveau calculateur moteur, la gestion avancée du turbocompresseur et les nouveaux capteurs de pression poussent le V8 bi-turbo à une puissance maximale de 640 cv. Il couvre le 0-100 km/h en 3,3 secondes.
Le spoiler arrière mobile est harmonieusement intégré à l’arrière de la voiture
L’aérodynamique active se distingue par le spoiler arrière, qui peut automatiquement adopter trois configurations : Low Drag (LD), Medium Downforce (MD) et High Downforce (HD). La dernière position génère 110 kg d’appui à 250 km/h.
L’association du contrôle et de la réactivité
Conduire devient une extension de la pensée
Allie plaisir de conduire et polyvalence
L’expérience de conduite Ferrari Amalfi est précise, réactive et engageante. Les systèmes de freinage avancés sont rejoints par une nouvelle calibration de la direction assistée électrique, capable d’augmenter de 10 % la vitesse d’estimation de l’adhérence assurée par les roues 20”.