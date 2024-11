Aileron arrière mobile

L’aileron arrière est la clé de voûte de l’ensemble du système aérodynamique adaptatif. Il permet à la F80 de s’adapter à toutes les conditions dynamiques possibles, qui sont surveillées et évaluées en temps réel par les systèmes de contrôle du véhicule. En réponse aux demandes du conducteur en matière d’accélération, de vitesse et d’angle de braquage, le système détermine la combinaison optimale de déportance, d’équilibre aérodynamique et de traînée, et indique aux systèmes de suspension active et d’aérodynamique active d’appliquer l’inclinaison idéale de l’aileron en conséquence. Ce dernier peut être configurée en forte déportance (High Downforce, HD), qui est utilisée pendant le freinage et dans les virages, pour générer plus de 180 kg de déportance à 250 km/h, ou en faible traînée (Low Drag, LD), qui réduit la traînée et privilégie la vitesse maximale en ligne droite.

