F8 Tributo

Ferrari Genuine

Les lignes épurées et musclées de la F8 Tributo reflètent les innovations aérodynamiques de pointe développées dans le cadre des courses GT. C’est le modèle idéal pour mettre en avant les nouvelles options de gain de poids et d'amélioration des performances que compte la gamme d'accessoires Ferrari Genuine. Ces éléments associés entre eux confèrent à la voiture un style encore plus agressif et sportif. Parmi les composants exclusifs figurent des jantes de 20”, un collecteur d’admission latéral, un seuil de porte, un becquet avant, tous en fibre de carbone, et enfin des pots d'échappement en titane.