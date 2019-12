POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

Les données à caractère personnel collectées (« Données ») peuvent être traitées aux fins suivantes :

a) donner suite à une demande spécifique d’un utilisateur ou fournir le service demandé (« Service ») ;

b) permettre à la société d’effectuer des enquêtes sur la satisfaction de la clientèle (« Satisfaction de la clientèle ») relatives à la qualité des biens et services de la société dans l’intérêt légitime de la société ;

c) sous réserve de votre autorisation expresse, envoyer communications commerciales et publicités sur les produits et services de la société, ou réaliser des études de marché (« Marketing ») ;

d) sous réserve de votre autorisation expresse, analyser vos comportements, habitudes et propensions à consommer afin d’améliorer les produits et services fournis par la société et satisfaire vos attentes ;

e) sous réserve de votre autorisation expresse, communiquer des données aux sociétés contrôlées directement ou indirectement par Ferrari N.V. et/ou liées à Ferrari S.p.A. (« Sociétés du Groupe Ferrari ») qui les traiteront pour envoyer communications commerciales et publicités sur leurs produits et services, ou effectuer des études de marché (« Sociétés de marketing du Groupe Ferrari ») ;

f) améliorer l’expérience de l’utilisateur sur les sites web de la Société.

Les données peuvent être traitées en version papier, par des moyens automatisés ou électroniques, y compris par courrier ou courriel, par téléphone (ex. appels téléphoniques automatisés, SMS, MMS), par fax et par tout autre moyen (ex. sites web, applications de téléphones portables).