MOTEUR THERMIQUE Le moteur thermique de la 849 Testarossa est la toute dernière évolution du V8 biturbo multi-récompensé de Ferrari : il délivre 830 ch, soit 50 ch de plus que la version précédente, avec une puissance spécifique de 208 ch/l. Cette prouesse a été réalisée en conservant la même cylindrée, tout en retravaillant intégralement les composants.

MOTEURS ÉLECTRIQUES ET SYSTÈME HYBRIDE La 849 Testarossa adopte une architecture PHEV dérivée de la SF90 Stradale, combinant le moteur thermique V8 avec trois moteurs électriques pour une puissance totale de 220 ch. Deux d’entre eux sont situés sur le train avant et constituent le système RAC-e (electronic cornering set-up regulator), qui permet au système 4RM et à la vectorisation du couple de maximiser la traction et l’efficacité en sortie de virage. Le troisième moteur électrique, le MGU-K (Motor Generator Unit, Kinetic), est positionné sur le train arrière et découle directement de l’expérience de la Scuderia en Formule 1.