    Ferrari 250 Testa Rossa Competizione / 335

    La seule Ferrari 250 Testa Rossa Competizione / 355 produite a été montée sur un châssis n° 0744 (anciennement 312 S, de type 524). Elle était équipée du moteur Tipo 141 doté de deux arbres à cames en tête et utilisé sur la monoplace 412 MI aux 500 Miles de Monzo le 29 juin 1958. Également nommée, à tort, 412 MI, elle a été vendue au représentant de Ferrari en Californie, John Von Neumann, en septembre 1958. Elle a essentiellement couru en Californie. Ses pilotes habituels étaient Phil Hill et Richie Ginther, mais Von Neumann l’a également conduite lui-même à certaines occasions.

    • V12
      Moteur
    • 4023.32 cc
      Cylindrée totale
    • 318 kW
      PUISSANCE MAXIMALE À 8000 tr / min
    • 335.27 cc
      Cylindrée unitaire
    • TypeCylindrée unitaire
    • Alésage/course77 x 72mm
    • Cylindrée unitaire335.27cc
    • Cylindrée totale4023.32cc
    • Taux de compression9.9 : 1
    • PUISSANCE MAXIMALE À 8000 tr / min318 kW (432 ch)
    • Puissance par litre107ch/l
    • Couple maximal-
    • DistributionDouble arbre à cames en tête par banc, deux soupapes par cylindre
    • AlimentationSix carburateurs Weber 42 DCN
    • AllumageDouble bougie par cylindre, deux bobines
    • LubrificationCarter sec
    • EmbrayageMultidisque
    • CadreTubulure d'acier
    • Suspension avantTriangles triangulaires inégaux, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques
    • Suspension arrièreDiamètre De Dion, double bras de rayon, ressort à lames transversal, amortisseurs hydrauliques
    • Freinsà tambours
    • Transmission4 vitesses + marche arrière
    • Directionà vis sans fin et secteur
    • Fuel tankRéservoir de carburantlitres
    • Pneus avant6.00 x 16
    • Pneus arrière7.00 x 16
    • TypeSpider biplace
    • Longueur-
    • Largeur-
    • Hauteur-
    • Empattement2350mm
    • Voie avant1328mm
    • Voie arrière1310mm
    • Poids-
    • Vitesse maximale-
    • Accélération 0-100 km/h-
    • 0-400 m-
    • 0-1000 m-