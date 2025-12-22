R e c h a r g e é l e c t r i q u e

Découvrez la simplicité de la recharge hybride Ferrari : les Ferrari 296 GTB et 296 Spider offrent un système rechargeable intuitif conçu pour rendre chaque étape de la recharge immédiate et sans effort, à la maison comme en déplacement. Consultez les tutoriels pour savoir comment gérer au mieux la recharge à domicile, recharger correctement la voiture, optimiser la batterie et tirer parti des fonctions de connectivité.