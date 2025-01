Le circuit de Spa-Francorchamps, niché dans les magnifiques Ardennes belges, est considéré comme l’une des pistes les plus emblématiques au monde.

Inauguré en 1921, ce circuit de 7 km (4,35 miles) accueille des événements prestigieux tels que le Grand Prix de Belgique et les 24 heures de Spa.

Réputé pour ses virages légendaires comme le Raidillon et l’Eau Rouge, Spa est régulièrement plébiscité par les meilleurs pilotes et mérite son titre de « plus beau circuit du monde ». Imprégné d’histoire et de passion, il offre une expérience immersive du sport mécanique tout en continuant à écrire de nouveaux chapitres de son héritage centenaire.