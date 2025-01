Les pilotes affrontent 15 virages répartis sur le tracé de 5 245 mètres, dont neuf à droite, particulièrement importants pour évaluer la stabilité du châssis et pour tester les limites réelles du véhicule.





C'est un circuit complet dont les lignes droites, les S rapides et lents, les montées et descentes et les montées vertigineuses obligent les pilotes à rester concentrés sur l'ensemble du parcours. Le tronçon portant à Scarperia présente une inclinaison de 9,5 %. L'un des points les plus intéressants, ainsi que l'un des plus difficiles au niveau technique, va de Casanova au virage Scarperia. Le pilote doit négocier cette partie du circuit à la perfection car chaque erreur se répercutera sur les virages suivants, un peu comme à Silverstone avec l'enchaînement Maggots-Becketts.





Si vous prenez correctement le virage Casanova, par exemple, vous pouvez tirer le meilleur parti du virage Savelli qui mène aux Arrabbiata numéro 1 et numéro 2, deux virages à droite à négocier en une seule trajectoire. Cependant, le tracé plutôt large permet aux pilotes de varier leurs trajectoires et leur offre de nombreuses occasions de dépassement.