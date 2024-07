Circuit panoramique

Pause-café et visite de Rocchetta Mattei

Le château historique Rocchetta Mattei se trouve dans en Émilie-Romagne, pittoresque région italienne. Construit au XIXe siècle par le Comte Cesare Mattei, ce joyau architectural mêle des influences médiévales et Renaissance, créant une ambiance captivante. Situé dans un territoire verdoyant et vallonné, Rocchetta Mattei offre aux visiteurs un voyage à travers le temps, présentant des intérieurs méticuleusement préservés, avec des fresques ornées, des sculptures complexes et des grands halls. Transformé en musée et en centre culturel, il attire des touristes et des amateurs d’histoire du monde entier qui viennent admirer sa splendeur et plonger dans son captivant passé.

Circuit routier panoramique - Déjeuner et visite de Manteco

Manteco est une importante société textile italienne, renommée pour ses tissus de qualité et ses pratiques durables. Fondée en 1943 à Prato, Manteco s’est imposée comme leader de l’industrie, en se spécialisant dans la production de laine, de coton et de tissus mélangés d’excellente qualité. Fortement engagée envers le développement durable, Manteco met l’accent sur des processus de fabrication écologiques et utilise des matériaux recyclés, pour une approche de la production textile plus respectueuse de l’environnement.

L’attachement de la société à l’innovation, à la qualité et au développement durable, lui a permis d’être reconnue tant au niveau national qu’international, faisant de Manteco un nom digne de confiance sur le marché du textile.