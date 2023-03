Déjeuner et accueil au Maybourne Riviera

Votre Ferrari Tour débutera au cœur de l'architecture moderne éclatante du Maybourne Riviera. Dominant la péninsule de Roquebrune-Cap-Martin, vous profiterez de la vue plongeante sur les eaux reposantes couleur d’azur. Organisé à l’étage supérieur, votre déjeuner sera servi au Ceto Restaurant dirigé par les chefs cuisiniers de renommée mondiale Mauro Colagreco et Jean-Georges Vongerichten.





Circuit routier panoramique

Vivez la culture de la parfumerie à Grasse

Niché entre la Côte d’Azur et les contreforts des Alpes du Sud, le village de Grasse est devenu l’un des centres mondiaux de la parfumerie au début du XIXème siècle. Ici, tous les éléments s’associent de manière prodigieuse et créent le micro-climat idéal pour la culture de nombreuses variétés de fleurs. Avivez vos sens au fur et à mesure que vous découvrirez l'art fascinant et mystérieux de la parfumerie, à qui ce village enchanté doit la célébrité.





Circuit routier panoramique

Enregistrement et repos au Château de la Messardière Dîner de bienvenue au Carrara

Quelle meilleure façon de finir la première journée de votre tour qu’un délicieux dîner au Carrara Restaurant, situé dans le majestueux Château de la Messardière ? Une expérience culinaire authentique et créative vous attend, ainsi qu’une vue imprenable sur la mer.