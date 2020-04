Le Ferrari Challenge a fait ses débuts en 1993 et comptait à l’époque une série italienne et une série européenne. La 348 Challenge est la voiture qui a inauguré cet événement. Le modèle était directement dérivé de la 348 TB. Très peu de changements avaient été apportés au modèle original. En fait, la 348 Challenge possédait un moteur plus puissant de 320 chevaux (+ 20 chevaux), un système d’échappement différent, des pneus « slick», des freins modifiés et des orifices d’admission d’air dynamiques spécifiques. Bien sûr, les 348 Challenges étaient également équipées du kit de sécurité de course réglementé, c’est-à-dire une cage de retournement, un harnais à six points, un extincteur, un crochet de remorquage avant et un disjoncteur électrique. Elle courut sa dernière saison en 1995, flanquée de la F355 Challenge appelée à la remplacer l’année suivante.