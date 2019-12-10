F e r r a r i 2 5 0 T e s t a R o s s a C o m p e t i z i o n e / 3 3 5

Exemple unique, la Ferrari 0744 est née en 1957 en tant que prototype en réponse à la nouvelle réglementation de la FIA qui limitait la cylindrée à 3 litres. Construite sur un châssis de type 524 et équipée d’un moteur à double arbre à cames de type 142, avec les mêmes dimensions que les 250 classiques, la 0744 fait ses débuts officiels au Grand Prix de Spa 1958 avec Gendebien au volant, sous le nom de 250 Testa Rossa Competizione. Après la course, la voiture est modernisée avec le puissant moteur type 141 (anciennement 335 S), provenant de la monoplace 412 MI qui avait couru les 500 miles de Monza en juin 1958, et vendue aux États-Unis. Les freins à tambour sont remplacés par des freins à disque par Ferrari avant la course du Trophée de Nassau de 1959. Parmi les pilotes qui l’ont conduite figurent des noms légendaires tels que Gendebien, Phil Hill, Richie Ginther, P. Lovely, F. Knoop et S. Hudson. Une pièce unique qui incarne l’évolution technique de Ferrari lors de la transition des grosses cylindrées aux emblématiques 250 Testa Rossa.