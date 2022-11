Grâce aux 300 jours d’ensoleillement par an d’Ibiza, le groupe a pu profiter d’un temps chaud pour se lancer dans l'aventure. Les femmes ont tout d’abord parcouru l'itinéraire du Ferrari Tour en veillant à la préparation des voitures et des smartphones pour se concentrer totalement sur la première étape qui les attendait. De là, il n'y avait qu'un court trajet à faire pour participer à une séance de sonothérapie, une approche holistique de la relaxation s’appuyant sur les instruments les plus variés pour rétablir le bien-être mental, émotionnel et physique.

Ensuite, le groupe a repris le volant des Ferrari pour arpenter un circuit panoramique de 79 km à la découverte des paysages d’Ibiza en sillonnant des collines jonchées de pins. Les femmes ont alors emprunté l'autoroute C-731 jusqu'à l'hôtel 5 étoiles Nobu logé dans la baie de Talamanca, l'un des endroits les plus convoités d'Ibiza avec ses 152 chambres design et ses quatre bars. Un havre de paix loin des boîtes de nuit animées des environs. Au coucher du soleil, c’est en savourant de délicieux repas que nos pilotes ont pu tisser des liens durables.