Elle possède désormais sa propre Ferrari, une GTC4Lusso T, qu’elle conduit autant que possible, c’est-à-dire pratiquement tous les jours. Je n’ai pas l’occasion de conduire la mienne, une 488 Pista Piloti (la première de ce type en Corée du Sud), autant que je le voudrais.





Mais j’espère que cela changera bientôt, car j’ai commandé deux autres Ferrari : une SF90 Spider et une 812 GTS. Pour l’instant, je me contente de prendre le volant de ma Ferrari dans le cadre d’événements organisés par le Club de propriétaires et lors des journées sur circuit. Toutefois, je profite des sorties du week-end que ma femme et moi faisons. Nous les surnommons nos sorties Taegeukgi, le « jour du drapeau national », parce que nos voitures - la sienne est couleur Blue Abu Dhabi, la mienne Rosso Corsa - sont aux couleurs de notre drapeau national, le bleu et le rouge. Et chacune de nos voitures Ferrari porte un nom : la sienne s’appelle Lulu et la mienne Lolo.