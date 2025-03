Une couverture artistique pour l’Annuaire

Publié pour la première fois en 1949, l’Annuaire Ferrari est depuis très attendu par les clients, les passionnés et les tifosis qui découvrent au fil des pages les moments marquants de Ferrari au cours de l’année écoulée. Il est également réputé pour ses couvertures souvent audacieuses.

L’Annuaire 2024 reste lui aussi fidèle à cette fière tradition grâce à une extraordinaire couverture typographique créée par le designer britannique David Pearson.

David Pearson décrit son travail comme « un design sur support imprimé qui applique la typographie de manière expressive ». Le designer britannique a créé des couvertures remarquables pour des œuvres littéraires de renommée mondiale et collaboré avec des marques de Haute couture. En 2015, il a même été nommé Royal Designer for Industry, la plus haute distinction pour les designers au Royaume-Uni.

Même s’il s’agit de la première commande de David Pearson pour le Cheval cabré, sa passion pour la marque remonte à son enfance.

« Adolescent, j’avais un poster de la Ferrari F40 accroché au mur, c’est donc un véritable honneur d’avoir obtenu cette commande ainsi qu’un grand défi personnel en tant que designer », affirme avec enthousiasme David Pearson.