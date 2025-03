Une année intense

Les grandes dimensions de l'Annuaire donnent tout l’espace nécessaire aux audacieux modèles de la collection de mode pour les apprécier à leur juste valeur. Elles permettent également au lecteur d’être aux premières loges à l’occasion de trois grands événements qui ont marqué l’année Ferrari : l’inauguration de l’e-building qui annonce une nouvelle ère de production flexible et durable ; One Ferrari qui, au Grand Prix de Miami, a vu le lancement de la 12Cilindri, la présentation de la collection capsule et l’arrivée d’une Cavalcade ; et enfin le Family Day, où 30 000 personnes, c’est-à-dire les salariés et leurs familles, ont visité avec joie les installations de Maranello.

Les photos illustrant les nombreux événements destinés aux clients s’avèrent tout aussi enthousiasmantes, citons les différentes Cavalcades, les Mille Miglia et Targa Florio Tributes sans oublier les célébrations autour du 70e anniversaire de Ferrari aux États-Unis et du 30e au Moyen-Orient.