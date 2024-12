Trouvez la différence

À Maranello, la quête de la perfection ne se limite pas seulement au présent et au futur, elle concerne aussi le passé. Au service Ferrari Classiche, chargé de restaurer les Ferrari les plus anciennes, les maîtres artisans s’appuient sur les technologies, mais aussi sur des procédés anciens et nouveaux pour redonner aux véhicules leur splendeur d’origine. Ils disposent dorénavant d’un nouvel outil dans leur panoplie : l’analyse numérique de la carrosserie.