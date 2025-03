Tous pour un

Il y a 70 ans, le 31 juillet 1954 précisément, l’Italie remportait l’un des plus grands succès sportifs de l’histoire. L’expédition dirigée par Ardito Desio conquit le K2, 8 611 m et deuxième plus haut sommet du monde, considéré par les experts comme la montagne la plus difficile et la plus dangereuse de toutes. Les deux hommes qui atteignirent son sommet, Achille Compagnoni et Lino Lacedelli, sont ainsi entrés dans l’histoire. Mais derrière eux, au camp de base, il y avait trente autres personnes, des alpinistes, chercheurs et sherpas, sans compter les quelque 600 porteurs plus bas dans la montagne, dont personne ne se rappelle les noms. Tout comme personne ne se souvient de la plupart des mille individus qui, un an plus tôt, en mai 1953, contribuèrent à la première ascension du plus haut sommet du monde, l’Everest, conquis par le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le sherpa népalais Tenzing Norgay.

Pour ceux qui, comme Ferrari, appartiennent au monde des courses, il va presque de soi que la victoire d’un pilote est considérée comme celle de toute une équipe. Plus généralement, cela vaut aussi pour chacun de nos produits et de nos événements. Et c’est précisément le travail peu connu des nombreuses personnes, œuvrant dans l’ombre, qui est plus que jamais fondamental. C’est ce que nous souhaitons mettre à l’honneur dans cet article à travers les portraits de certaines d’entre elles, les artisans de la réussite de quelques-uns des moments les plus marquants de 2024.