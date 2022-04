Toute la région andalouse, qui va de Séville à Huelva en passant par Cadix, est idéale pour rouler en vitesse de croisière. Cela saute aux yeux lorsque vous longez les routes vertes du Parc national de Doñana, où la nature est ponctuée de vastes paysages en constante évolution grâce au travail humain.





Entre les collines légèrement vallonnées où des champs ondoyants et verdoyants s’étendent à perte de vue, on trouve de longs tronçons de route droite et déserte qui exercent une attraction irrésistible sur une pilote. « Naturellement, je ne pouvais pas aller aussi vite que sur un circuit, mais j’ai été vraiment impressionnée par la capacité de ce moteur six cylindres à accélérer sans relâche. C’est une sensation tellement enivrante », s’enthousiasme Michelle.