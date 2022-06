Affichant une élégante carrosserie et des prises d’air sculptées uniques, l’extraordinaire Ferrari SP48 Unica marque le couronnement d’une collaboration qui aura duré quatre ans entre le programme One-Off de Maranello et un très fidèle propriétaire de Ferrari. Propulsée par le même V8 bi-turbo que la F8 Tributo, cette berlinetta deux places comprend de nombreuses modifications aérodynamiques et un design sur mesure.





Ailleurs, la magie du département Classiche a opéré sur une glorieuse, mais mal en point monoplace F1 des années 60 ; la Ferrari Roma Cool Hunting, inspirée de l’artisanat japonais, repousse les limites du programme Tailor Made ; quatre des plus anciens propriétaires de la marque nous ouvrent les portes de leurs étonnantes collections, tandis que la nouvelle collection de mode Ferrari dévoile des tissus ultra-technologiques, des fibres écologiques et des designs futuristes.