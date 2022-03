La Ferrari Daytona SP3 rend hommage au célèbre triplé aux 24 Heures de Daytona en 1967. Sur le circuit du Mugello, elle démontre que le pedigree de course se révèle autant dans la conduite que dans le nom. Nous prenons également du recul pour célébrer les hommes et les femmes de Maranello dont les compétences et la passion ont contribué à la réalisation de la Ferrari Daytona SP3 l’année dernière.