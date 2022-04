La voiture a un poids total de près de 800 kilos, 795 kilos exactement, contre 752 la saison dernière. Cela est dû en partie à ses nouveaux pneus de 18 pouces, nettement plus larges, qui pèsent près de 20 kilos de plus. La nouvelle génération de pneus développée par Pirelli devrait réduire la surchauffe, permettre un meilleur combat rapproché, et durer plus longtemps avant de commencer à se dégrader ou à s’user.





Le directeur de course Laurent Mekies présente les autres nouveautés de cette saison : « Avant tout, nous avons un record de 23 courses. Ce sera donc une saison très intense. Les équipes ont moins de temps pour travailler sur les voitures et cela signifie que nous avons dû concevoir la F1-75 de la manière la plus logique possible, car chaque minute sera plus importante que jamais en 2022. Le décor pourrait être planté pour un équilibre des forces très différent. Je m’attends également à de nets progrès, car les équipes apprennent progressivement à tirer le meilleur des voitures et à déterminer la direction dans laquelle elles doivent pousser le développement au cours de la saison. »





Le directeur de l’équipe Binotto conclut : « Nous savons que les attentes sont élevées. Nous avons 21 courses devant nous et il n’y aura pas d’excuses, juste le chronomètre pour montrer à quel point nous sommes bons. Nous savons que nous pouvons compter sur une équipe très soudée et sur Charles et Carlos qui, selon moi, forment la meilleure paire de pilotes en Formule 1.