C’est une histoire de talent, de confiance en soi et d’opportunisme. Mauvais élève comme il le reconnaît lui-même, Piper était ouvrier agricole lorsqu’il repéra un jour une vieille MG dans le garage d’un client et se précipita à l’intérieur. Comme ce fut le cas pour beaucoup de grands pilotes des années 50, ses succès en club lui permirent de se faire remarquer. Après avoir remporté le Leinster Trophy en Irlande, il fut repéré par le futur champion du monde de Formule 1 pour Ferrari, Mike Hawthorn.

Et c’est ainsi que commença une vie d’aventures automobiles si colorée qu’il est difficile de croire que tout cela a réellement eu lieu. Un seul exemple : la course sur route à Saint-Étienne en 1957. « Le circuit descendait d’un côté d’une route à deux voies et remontait de l’autre. J’étais roue contre roue avec une Osca sous la pluie et elle m’a poussé sur le terre-plein central. Mon véhicule a fait un tonneau face aux voitures venant en sens inverse et a pris feu. Quand j’ai ouvert les yeux, j’étais entouré de silhouettes encapuchonnées et vêtues de noir. J’ai cru que j’avais passé l’arme à gauche, mais j’étais en fait à l’hôpital local et des religieuses s’occupaient de moi. Adrian Conan Doyle, le fils de l’auteur de Sherlock Holmes, a eu un accident avec sa Ferrari lors de la course et il a passé quelque temps dans le même hôpital. Il a ainsi pu me rendre une paire de lunettes RAF Mk 8 que je lui avais prêtée. »