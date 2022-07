Née pour gagner, conçue pour surprendre. Nous vous présentons la nouvelle Ferrari 296 GT3 qui représente notre futur dans les compétitions Gran Turismo, celles qui permettent la relation la plus étroite avec le client et le transfert le plus consistant des innovations technologiques sur les modèles de série.





Nous avons conçu la 296 GT3 autour des besoins des équipes, des pilotes professionnels et des gentlemen drivers, qui ont toujours été au centre de notre attention. Nous avons méticuleusement étudié chaque détail, selon les exigences du nouveau règlement GT3, pour reprendre le flambeau victorieux de la 488 GT3, afin d’écrire de nouvelles pages dans l’histoire du Cheval cabré en sport automobile.