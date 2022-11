Dans les années 80, aux côtés de la Testarossa et de la F40, au style immédiatement reconnaissable, la 328 GTB fut remplacée par la 348 TB, la lettre T faisant référence à la boîte de vitesses transversale et la lettre B à la berlinette. Puis, en 1997, la marque dévoila la F355 F1 Berlinetta équipée d’une boîte de vitesses avec des actionneurs électrohydrauliques directement dérivée des voitures de Formule 1 de la Maison de Maranello. Les palettes se trouvaient derrière le volant pour changer plus rapidement de vitesse. Le modèle a connu un énorme succès, son moteur V8 de 380 ch et 3,5 litres atteignait une vitesse de pointe de 295 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.

Le nom berlinetta revint sur le devant de la scène avec la F12berlinetta de 2012, le modèle à 12 cylindres qui conquit les amateurs du monde entier par son style et sa puissance. Un V12 de 6 262 cm3 à injection directe en a fait la voiture de série la plus rapide et plus puissante jamais construite par la marque. En effet, elle passait de 0 à 100 km/h en seulement 3,1 secondes et atteignait une vitesse de pointe redoutable de 340 km/h.

La F12berlinetta fut une innovation en matière d’aérodynamisme. Elle comprenait 12 alliages différents pour gagner en légèreté et était propulsée par un moteur de 740 ch. La réaction de la presse internationale fut unanime : étonnante, grisante, un triomphe total, voici quelques-uns des éloges que reçut la voiture.

En 2021, le lancement de la 296 GTB à moteur central-arrière marqua le dernier chapitre de l’histoire de la berlinetta. Avec un V6 hybride rechargeable de 3 litres déployant une puissance de 830 ch, elle est incontestablement le successeur d’une lignée de berlinettes à moteur V8 dont le succès phénoménal débuta en 1975 avec le lancement de la 308 GTB. L’héritage historique de la berlinetta est bel et bien là.