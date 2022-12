À l’occasion de cette quasi-victoire, leur berlinette argentée arbora le drapeau français dans le sens de la longueur au beau milieu de la carrosserie. Malheureusement, seulement deux semaines plus tard, Oreiller perdit le contrôle de la voiture pendant la course et finit par s’écraser au coin d’une maison. Le pauvre pilote français, pris au piège dans la GTO pliée en deux, fut tué sur le coup. Schlesser ramena la voiture détruite à Maranello, où elle fut réparée et habillée d’une livrée rouge, avant d’être vendue.

Le destinataire du dix-septième exemplaire des trente-six 250 GTO construites était un dénommé Paolo Colombo. Ce gentleman driver, passionné de courses de côte, porte-drapeau de la Scuderia Trentina, donna ensuite la 3851 GT à un compagnon d’aventures, Ernesto Prinoth, d’Urtijëi dans le Tyrol du Sud.

Au bout d’un an, il céda aux propositions insistantes de Fabrizio Violati, un jeune homme issu d’une famille d’entrepreneurs romains, qui vouait une passion sans bornes à Ferrari, et lui vendit la GTO.