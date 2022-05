Manzoni et son équipe estimaient que cette idée était parfaitement logique. De la sculpture à l’architecture en passant même par l’opéra, il existe des parallèles clairs entre les cultures italienne et japonaise remontant à plusieurs siècles. La nouvelle Ferrari Tailor Made Roma comprendra par conséquent des matériaux uniques issus des techniques traditionnelles japonaises, tout en s’appuyant sur l’innovation de personnalisation Ferrari pour les adapter, et y intégrer les exigences de durabilité et de fonctionnalité d’une voiture moderne de haute performance.





Les teintes indigo japonaises traditionnelles ont inspiré la couleur, notamment la peinture extérieure bleu vif, baptisée Indigo Metal, spécialement conçue pour cette voiture. L’indigo est très présent dans la culture du design japonais, et cette teinte traditionnelle est obtenue naturellement. Evan Orensten et Josh Rubin avaient visité Toyama, l’un des cinq derniers sites de production d’indigo à Tokushima, fief de cette culture au Japon. Elle renforce parfaitement la pureté des lignes de la Ferrari Roma : la lumière semble glisser sur sa carrosserie, dont les reflets et les ombres accentuent les courbes.