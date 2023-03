Anges des neiges

La luxueuse station alpine de Saint-Moritz est habituellement le lieu de prédilection des skieurs et des snowboarders, de l'après-ski et de la gastronomie. À la fin du mois de février, elle a également accueilli un festival de vitesse durant lequel on a pu voir des Ferrari classiques débarquer en ville pour participer au Concours international d'élégance.

Avec les montagnes enneigées en toile de fond, The ICE est une célébration des automobiles à grande vitesse conjuguant une exposition de Ferrari vintage avec l’inoubliable Corso Pilota Classiche de Ferrari. Un moment offert à quelques heureux conducteurs pour expérimenter les joies uniques du pilotage d'une Ferrari classique sur le célèbre lac gelé.