Passion
LE SHOWROOM DE DEMAIN
L’espace entièrement revu a été officiellement inauguré le 20 mai. Enrico Galliera, Chief Marketing & Commercial Officer de Ferrari, était présent aux côtés de Giovanni Malagò à la cérémonie d’ouverture.
Le concept s’articule autour de trois piliers essentiels : l’unicité de l’expérience, le sentiment d’appartenance et l’interaction entre les éléments physiques et numériques. En particulier, le nouvel aménagement crée un espace communautaire au cœur duquel se trouve le client.
Les invités de Sa.Mo.Car sont tout d’abord accueillis par une arche d’entrée, qui rappelle les traditionnels portiques de l’architecture italienne, avant de pénétrer dans un espace intemporel et moderne pour découvrir un autre concept caractéristique de la culture italienne : la « Piazza ». Cet espace au milieu du showroom est inspiré des places animées des villes italiennes et constitue un lieu de rencontre où les clients peuvent se détendre, prendre un café et découvrir la marque.
Les autres espaces comprennent des salons réservés, une salle de configuration dédiée et une aire d’exposition extérieure où les Ferraristi de la communauté peuvent échanger.
Comme auparavant, les clients peuvent admirer, essayer et toucher directement les produits Ferrari dans le but de définir les spécifications de leur véhicule, comme les échantillons de peinture ou les cuirs spéciaux. L’expérience est désormais encore plus interactive grâce à de nouveaux outils numériques, notamment des configurateurs personnalisés.
Sa.Mo.Car Roma, qui représente depuis près de 70 ans la marque au Cheval cabré, est prête pour inaugurer un nouveau chapitre passionnant et pour offrir un aperçu des futurs espaces Ferrari dans le monde entier.