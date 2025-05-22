LE SHOWROOM DE DEMAIN

L’espace entièrement revu a été officiellement inauguré le 20 mai. Enrico Galliera, Chief Marketing & Commercial Officer de Ferrari, était présent aux côtés de Giovanni Malagò à la cérémonie d’ouverture.

Le concept s’articule autour de trois piliers essentiels : l’unicité de l’expérience, le sentiment d’appartenance et l’interaction entre les éléments physiques et numériques. En particulier, le nouvel aménagement crée un espace communautaire au cœur duquel se trouve le client.

Les invités de Sa.Mo.Car sont tout d’abord accueillis par une arche d’entrée, qui rappelle les traditionnels portiques de l’architecture italienne, avant de pénétrer dans un espace intemporel et moderne pour découvrir un autre concept caractéristique de la culture italienne : la « Piazza ». Cet espace au milieu du showroom est inspiré des places animées des villes italiennes et constitue un lieu de rencontre où les clients peuvent se détendre, prendre un café et découvrir la marque.



