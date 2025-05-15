Voitures
Peinture Rosso Racing : une couleur gagnante
Son nom en dit long : « Rosso Racing 2025 ». Il suffit de le prononcer pour augmenter les pulsations et le rythme cardiaque. C’est la nouvelle couleur exclusive (que l’on voit ici sur une 12Cilindri Spider) pour toute la gamme de modèles que la Maison de Maranello met à la disposition des clients qui souhaitent que leurs Ferrari incarnent pleinement l’esprit et la tradition Ferrari en Formule 1 et en Endurance.
La nouvelle couleur est déclinée en deux versions : opaco (mat) et lucido (brillant). La première finition est celle de la nouvelle monoplace SF-25 de Formule 1 (pilotée cette année par Charles Leclerc et Lewis Hamilton). C’est la teinte qui renferme toute la passion que les Ferraristes du monde entier associent au Cheval cabré. La finition brillante est, quant à elle, la même que celle réservée à la version 2025 de la Ferrari 499P, qui a déjà fait parler d’elle grâce à l’extraordinaire triplé que l’équipe Ferrari a réalisé aux 1812 km du Qatar, la manche d’ouverture de la saison. La couleur est disponible dans ses deux finitions pour les clients via le département Special Equipment de Maranello.
Si des couleurs spéciales pour les Ferrari de série, inspirées par la Scuderia, ont déjà été proposées autrefois (pensez au « Rosso F1 - 75 » de 2022, qui a rencontré un énorme succès), c’est néanmoins la première année que la Maison de Maranello opte pour une couleur qui, accolée au nom « Racing », rappelle sans équivoque sa vocation sportive. Et l’inspiration est claire: le rouge intense de la SF-25 mêle harmonieusement passé, présent et futur. C’est une déclaration de style, de pouvoir et de tradition. La teinte « Rosso Racing 2025 », plus foncée et mate, appliquée à la voiture évoque l’histoire des courses s’étalant sur plusieurs décennies et s’inspirant des couleurs intenses des débuts de la Scuderia ; une bande blanche inclinée se démarque tel un trait distinctif qui symbolise le dynamisme et la vision tournée vers l’avenir. La finition brillante de la 499P, en revanche, rend hommage aux performances extrêmes que peut déployer la voiture, ainsi qu’au niveau d’optimisation offert pour obtenir une grande visibilité, notamment pendant les courses de nuit.
En choisissant la nouvelle couleur spéciale « Rosso Racing 2025 » (en version mate ou brillante), les propriétaires auront également la possibilité de nourrir et d’exprimer leur passion pour Ferrari, ils deviendront les ambassadeurs des équipes de la Scuderia et de la FIA WEC, en manifestant ainsi leur soutien aux aventures de Maranello partout où ils iront. Mais le choix ne se limite pas seulement à la couleur : les clients pourront également sélectionner une livrée spéciale (illustrée dans ces pages) inspirée de celle dont est parée la SF-25 elle-même. Ils pourront aussi choisir le numéro à appliquer sur le capot de la voiture ainsi que sur les montants derrière chaque porte. Le numéro pourra être le 25 (une référence nette et claire à la SF-25) ou tout autre numéro que le client souhaite, par exemple son propre numéro de course, s’il participe à l’un des programmes Corse Clienti de Ferrari.
Les Ferraristes les plus passionnés se verront proposer une option supplémentaire, qui leur permettra de transférer l’âme de la livrée « Rosso Racing 2025 » dans l’habitat de leur Ferrari. Dans ce cas, les propriétaires pourront demander un cockpit bicolore en faisant une nette distinction entre les côtés conducteur et passager, ce qui renforcera la sensation d’être assis au volant d’une monoplace de Formule 1. Le côté conducteur est décliné en « Rosso Giudecca », la couleur que l’on retrouve sur le siège conducteur, le tapis de sol et le panneau de portière, tandis que le côté passager est teinté de noir. Parmi les autres caractéristiques figurent un bas de porte spécial SF-25 et une plaque commémorative entre les deux sièges.
Les clients qui optent pour la livrée et l’habitacle spéciaux (disponibles via le configurateur) sont certainement des conducteurs très attachés aux performances, totalement imprégnés de l’esprit de compétition de la Scuderia et qui veulent éprouver le frisson de se sentir un peu comme un pilote au volant. Après tout, le but est d’incarner pleinement la nature sportive de Ferrari et d’en magnifier son ADN de compétition. En d’autres termes, il s’agit de positionner le « manettino-émotions » en mode Race et de se laisser totalement submerger par les sensations fortes et le plaisir de conduite.