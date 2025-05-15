Peinture Rosso Racing : une couleur gagnante

Son nom en dit long : « Rosso Racing 2025 ». Il suffit de le prononcer pour augmenter les pulsations et le rythme cardiaque. C’est la nouvelle couleur exclusive (que l’on voit ici sur une 12Cilindri Spider) pour toute la gamme de modèles que la Maison de Maranello met à la disposition des clients qui souhaitent que leurs Ferrari incarnent pleinement l’esprit et la tradition Ferrari en Formule 1 et en Endurance.

La nouvelle couleur est déclinée en deux versions : opaco (mat) et lucido (brillant). La première finition est celle de la nouvelle monoplace SF-25 de Formule 1 (pilotée cette année par Charles Leclerc et Lewis Hamilton). C’est la teinte qui renferme toute la passion que les Ferraristes du monde entier associent au Cheval cabré. La finition brillante est, quant à elle, la même que celle réservée à la version 2025 de la Ferrari 499P, qui a déjà fait parler d’elle grâce à l’extraordinaire triplé que l’équipe Ferrari a réalisé aux 1812 km du Qatar, la manche d’ouverture de la saison. La couleur est disponible dans ses deux finitions pour les clients via le département Special Equipment de Maranello.