Comme dit le proverbe, une image vaut mille mots, mais un nouveau portrait célébrant la vie d'Enzo Ferrari peut être mesuré en années - 75 pour être exact.





En réalité, l’héritage d’Enzo remonte bien plus loin que la 125 S, ce V12 de 1,5 litre qui annonçait l’arrivée du Cheval cabré il y a 75 ans. L’ADN course de Ferrari s’est forgé dans la fournaise des Championnats d’endurance au tournant du siècle dernier, des événements épiques tels que la Mille Miglia (mille miles à travers l’Italie) et la Targa Florio en Sicile, qui obligeait les pilotes à faire le tour de l’île à une vitesse vertigineuse.