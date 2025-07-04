Des couleurs essentielles avec une histoire à raconter

Composante essentielle et dynamique du design de Ferrari, la couleur est également un puissant moyen d’exprimer la personnalité de chaque client. C’est pourquoi le programme de personnalisation de Ferrari offre une palette de couleurs presque illimitée, créée en étroite collaboration avec les clients.





Les nouvelles couleurs représentent un défi enthousiasmant, mais chez Ferrari, l’originalité ne rime jamais avec création dans le vide. Il y a toujours une forte raison derrière la création de chaque couleur, profondément ancrée dans l’histoire de la marque. Ferrari est depuis toujours fière de pouvoir puiser dans un vaste patrimoine fait de tradition, de culture et de personnalité, qui définit véritablement ce que signifie porter l’écusson du Cheval Cabré. Chaque couleur a sa propre histoire à raconter.





Bien sûr, la variété des coloris créés par Ferrari au cours de ses 78 ans d’histoire est immense. Et nous ne parlons pas seulement des nuances de rouge, qui sont traditionnellement la couleur choisie par défaut pour les nouvelles voitures de Maranello ; il existe en effet un éventail d’histoires fascinantes à raconter à travers le spectre des couleurs. Dans cet article, nous allons passer en revue quatre palettes de couleurs essentielles : bleu, vert, blanc et gris/noir.



