Des couleurs essentielles avec une histoire à raconter
Le bleu a toujours été une couleur spéciale à Maranello, capable d’exprimer une grande variété d’ambiances, tantôt subtiles et ténébreuses tantôt lumineuses et éclatantes. Le bleu a des résonances uniques dans l’histoire des courses Ferrari. Autant dire que cette teinte a été la vedette au Grand Prix de Miami en mai 2024, où les Ferrari de F1 arboraient des livrées qui faisaient revivre deux couleurs de son passé : Azzurro La Plata et Azzurro Dino.
Des pilotes légendaires de Ferrari tels que Clay Regazzoni ont adopté la couleur Azzurro Dino pour leurs combinaisons de course. Il y a 50 ans, ce fut aussi l’une des couleurs emblématiques de la Dino 246. Ce bleu audacieux confère une allure particulière à une Ferrari 296 GTS unique en son genre, développée pour les événements gravitant autour du Grand Prix de Miami de 2024, ainsi que pour le lancement des Ferrari 12Cilindri et 12Cilindri Spider.
Quant au spectaculaire bleu clair Azzurro La Plata, ses profondes résonances historiques remontent aux équipes de course argentines des années 50 (La Plata étant une grande ville d’Argentine). Elle ressemble à la couleur préférée du double champion du monde de F1, Alberto Ascari, qui croyait que cette teinte lui portait chance. Niki Lauda porta également une combinaison de course de ce même coloris lors de sa première année chez Ferrari, une couleur qui habillait aussi les combinaisons des mécaniciens de l’usine de Maranello.
Nous pourrions également mentionner le Blu Swaters, un bleu métallisé profondément brillant, qui doit son nom à Jacques Swaters, le fondateur belge du premier concessionnaire Ferrari au monde et de l’Écurie Francorchamps. La couleur Or Blu Pozzi est un bleu foncé chaud dont le nom est emprunté à l’importateur français de Ferrari et pilote de course, Charles Pozzi.
Le vert a aussi une profonde signification historique chez Ferrari. Prenons l’exemple du Verde Zeltweg, l’un des verts métallisés les plus foncés de la gamme, qui célèbre l’histoire du sport automobile de Maranello et tire son nom du circuit autrichien de Zeltweg.
Un autre vert « de course » est le Green Jewel, une couleur vive inspirée de la Ferrari 365 P2 et prisée par le pilote britannique David Piper, vainqueur des 9 Heures de Kyalami en 1965 et 1966 au volant d’une 365 P2 peinte dans cette teinte spectaculaire.
Si le vert représente un tiers du drapeau tricolore italien, le blanc en est le complément naturel. Le Bianco Italia rend un hommage particulier à la tradition et à l’élégance du design italien, avec une finition métallisée à quatre couches d’une profondeur et d’une brillance extraordinaires. Un autre ton blanc d’importance nationale est le Bianco Cervino, qui doit son nom à l’imposant Mont Cervin situé à la frontière avec la Suisse. Sa finition unie évoque les montagnes enneigées et met véritablement en valeur les lignes spectaculaires de l’unique 296 GTB choisie pour porter cette couleur.
Bianco Mille Miglia est un autre blanc spécifiquement développé par le programme de personnalisation. Ce coloris est inspiré de la 340 MM Vignale de 1953 qui a couru en bleu et blanc (les couleurs de course des États-Unis). Son aspect métallisé est résolument contemporain et sublimé par une finition à triple couche.
La subtilité des gris et des noirs s’est révélée de plus en plus populaire ces derniers temps, car ces teintes vont de pair avec la précision technique et l’élégance sportive du design moderne de Ferrari. Un excellent exemple est le Grigio Competizione, un gris métallisé foncé qui change délicatement au gré de la lumière. C’était à l’époque la couleur de lancement parfaite pour la Ferrari 812 Competizione, et elle est aujourd’hui éblouissante sur la SF90 Spider.
Le Nero Galaxy est, quant à lui, une teinte noire à quatre couches inspirée de la voûte céleste. Les particules métalliques incrustées dans la peinture créent un effet tridimensionnel extraordinaire et un contraste frappant entre l’obscurité et la lumière. Comme toutes les teintes décrites, elle met merveilleusement bien en valeur les lignes et les détails de la gamme actuelle des modèles Ferrari, allant de la 296 GTB au Purosangue.