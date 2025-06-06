Ferrari absente aux 24 heures du Mans 1972 malgré une année glorieuse

Certaines histoires deviennent des légendes, d’autres ont toujours le pouvoir de surprendre, même des années plus tard. À ce titre, les archives Ferrari constituent un précieux trésor, un lieu où la légende de la Maison de Maranello continue de grandir, alimentée par des fragments d’histoire fascinants ressuscités du passé. Vous pouvez, par exemple, tomber sur un dossier gris paré d’une étiquette écrite à la main au stylo rouge mentionnant « Communiqués de presse 1972 ». À l’intérieur, vous y trouverez des dizaines de pages et de documents, dont certains ont été rédigés par Enzo Ferrari lui-même à l’encre violette, sa marque de fabrique, qui s’estompe légèrement sur le papier jauni et usé par le temps.

1972 a été une année charnière pour Ferrari au Championnat du monde des voitures de sport, la 312 P remportant toutes les dix courses. Deux Ferrari s’emparèrent du podium à chaque course : elles signèrent un doublé sur huit des dix courses et décrochèrent la première et la troisième place à Monza. C’est à Zeltweg que Ferrari atteignit l’apogée avec quatre voitures aux quatre premières places. Andretti et Ickx parvinrent à conquérir le plus grand nombre de victoires, soit quatre. Cependant, le pilote belge triompha deux fois de plus aux côtés de Regazzoni et de Redman. Redman fut deux fois vainqueur, la deuxième fois avec Merzario, ce dernier célébra également la même année la victoire avec Munari lors de la Targa Florio. En débit d’une année mémorable, une absence se fit remarquer dans le calendrier : les 24 Heures du Mans.



