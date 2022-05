Dans le cas de cette Ferrari one-off, ce procédé de production à l’avant-garde a permis aux concepteurs du Centro Stile Ferrari et aux ingénieurs de Maranello de repenser entièrement la calandre et les prises d'air du moteur, ce qui a donné naissance à des calandres tridimensionnelles parfaites qui semblent creusées dans une forme solide pour créer une sensation de continuité et de fluidité dynamique.





Vue de l’extérieur, on saisit immédiatement l’importance de la recherche consacrée au style de la SP48 Unica. On perçoit certainement mieux le jeu sophistiqué des symétries et des lignes sécantes sur la partie centrale du toit, qui comprend une représentation graphique des prises d'air placées dans la partie arrière du capot moteur en fibre de carbone, juste avant l'aile arrière.