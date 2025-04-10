Passion
Née pour la vitesse, remise au goût du jour pour la beauté
Le collectionnisme est une forme d’obsession. Que vous collectionnez des vinyles classiques, des baskets vintage ou des premières éditions de livres, l’envie d’enrichir votre collection l’emporte parfois sur le bon sens. C’est pourtant une satisfaction sans pareille pour les collectionneurs invétérés.
Les collectionneurs de Ferrari figurent parmi les plus passionnés, il n’y a rien d’étonnant à cela compte tenu de l’histoire extraordinaire de l’entreprise, de son ingénierie de pointe et de ses triomphes sportifs. En conséquence, il est tout naturel que les inconditionnels du monde entier soient toujours à l’affût du dernier objet à collectionner. Chaque composant Ferrari, qu’il soit petit ou grand, joue un rôle essentiel dans l’histoire d’une voiture, qu’il s’agisse d’une Ferrari de course ou d’une élégante sports car. Cette année, la nouvelle gamme d’objets de collection Ferrari, véritable fleuron de la Milan Design Week, explore cette idée de manière spectaculaire et voit des objets technologiques nés à l’origine pour la vitesse, renaître aujourd’hui pour la beauté.
Si différentes pièces de voitures de course Ferrari démantelées sont désormais disponibles à la vente, une équipe dédiée du Centro Stile de Ferrari s’est néanmoins mise à l’œuvre pour les redessiner. L’objectif est de mettre en lumière leurs qualités sculpturales et de leur donner un nouveau souffle, une mission qui a été accomplie en réalisant des supports d’exposition en aluminium et en plexiglas.
« Utiliser des matériaux transparents et des éléments structurels donne un effet de suspension et de légèreté à l’objet présenté », explique Flavio Manzoni, Chief Design Officer de Ferrari. « Cela permet de le contempler dans l’essence de sa forme. Cette approche est en accord avec notre design automobile, un domaine où nous avons tendance à opérer par soustraction plutôt que d’ajouter du superflu ».
Les designers de produits et industriels comme tous les grands designers automobiles sont les sources d’inspiration de Flavio Manzoni et son équipe, qui n’hésitent jamais à mettre leurs connaissances et leur éclectisme en jeu pour créer de nouvelles Ferrari. Le travail du designer japonais Shiro Kuramata a occupé une place prépondérante dans le développement de la gamme d’objets de collection Ferrari. En effet, sa notion de « dématérialisation » qu’il a appliqué à la collection visait à accorder la même importance à l’idée qu’à l’objet physique.
Parmi les objets exposés à Milan, citons un moteur Tipo 048B dont était équipée à l’origine la F399, la voiture qui offrit à Ferrari le titre constructeurs tant attendu au Championnat du monde de Formule 1 en 1999. Les visiteurs pourront également admirer un V12 de 6,3 litres monté sur un prototype de la révolutionnaire LaFerrari, un arbre à cames de la F2003-GA, un composant de la voiture de F1 avec laquelle Michael Schumacher décrocha le titre pilote cette année-là, et un échappement de la F60, pilotée par Kimi Räikkönen au championnat du monde de F1 2009.
Posséder l’un de ces objets, c’est détenir un fragment de l’esprit de Ferrari, l’éternel rappel de la performance, de la beauté et de la recherche incessante de la perfection.