Née pour la vitesse, remise au goût du jour pour la beauté

Si différentes pièces de voitures de course Ferrari démantelées sont désormais disponibles à la vente, une équipe dédiée du Centro Stile de Ferrari s’est néanmoins mise à l’œuvre pour les redessiner. L’objectif est de mettre en lumière leurs qualités sculpturales et de leur donner un nouveau souffle, une mission qui a été accomplie en réalisant des supports d’exposition en aluminium et en plexiglas.

« Utiliser des matériaux transparents et des éléments structurels donne un effet de suspension et de légèreté à l’objet présenté », explique Flavio Manzoni, Chief Design Officer de Ferrari. « Cela permet de le contempler dans l’essence de sa forme. Cette approche est en accord avec notre design automobile, un domaine où nous avons tendance à opérer par soustraction plutôt que d’ajouter du superflu ».

Les designers de produits et industriels comme tous les grands designers automobiles sont les sources d’inspiration de Flavio Manzoni et son équipe, qui n’hésitent jamais à mettre leurs connaissances et leur éclectisme en jeu pour créer de nouvelles Ferrari. Le travail du designer japonais Shiro Kuramata a occupé une place prépondérante dans le développement de la gamme d’objets de collection Ferrari. En effet, sa notion de « dématérialisation » qu’il a appliqué à la collection visait à accorder la même importance à l’idée qu’à l’objet physique.



