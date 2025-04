Quant au V6 turbo de 2,9 litres de la 296 GTB, il démontre que l’absence de quelques cylindres n’est pas un problème. Adoptant la configuration en V « hot » à 120°, il est bas et large pour un centre de gravité optimal. Il y a de la place pour deux turbos IHI (communs à la SF90) ; les turbines à chaque extrémité sont plus petites pour tourner plus vite, à 180 000 tr/min. Le moteur à combustion produit à lui seul 663 ch (plus les 167 ch du moteur électrique, mais c’est une autre histoire). Le moteur sera surnommé le « piccolo V12 » (le petit V12) lors de son développement. Un ordre d’allumage symétrique des cylindres, des collecteurs d’échappement de même longueur et une zone rouge à 8 500 tr/min font que cette Ferrari sonne comme une vraie Ferrari : avec un immense charisme et montant en puissance à mesure que le régime augmente.

La nouvelle supercar F80 porte cette formule vers de nouveaux sommets, avec un groupe motopropulseur V6 turbo-hybride et un e-4WD inspiré de la Ferrari 499P, vainqueur au Mans. Avec une puissance combinée de 1 200 ch, la F80 est non seulement la Ferrari turbocompressée la plus puissante jamais arrivée sur route, mais aussi la Ferrari de route la plus puissante, tout simplement.