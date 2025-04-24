Tout cela a naturellement alimenté la LaFerrari, lancée trois ans plus tard sur le même salon. Même si le V12 atmosphérique de 6,2 litres était la vedette, le moteur électrique de 163 ch de la nouvelle voiture n’en était pas moins une merveille technique dont les niveaux d’efficacité et de densité de couple étaient proches de ceux de la F1. Il était fixé à l’arrière de la boîte de vitesses au moyen d’un groupe d’engrenages, avec deux onduleurs électriques montés sur le dessus de la cloche de transmission. Un deuxième moteur électrique auxiliaire remplaçait l’alternateur traditionnel pour réduire le poids et la masse.

Le bloc-batteries haute tension, composé de 120 cellules réparties en huit modules, a été assemblé par le département des courses de F1. Il était placé à l’intérieur d’un boîtier en Kevlar et isolé de l’habitacle par une couche de verre. Ces onduleurs et deux transformateurs de courant continu contrôlaient la distribution d’énergie ; le résultat a été une parfaite intégration entre le moteur à combustion et le moteur électrique.

Avec une puissance de 963 ch, la LaFerrari explosait tous les paramètres de performance habituels grâce au système hybride qui lui permettait de passer de 70 à 120 km/h en deux fois moins de temps que l’Enzo (3,4 secondes contre 7,2 secondes).

La réponse transitoire était tout aussi impressionnante. En accélérant à partir de 2 500 tr/min en quatrième vitesse, il n’aura fallu que 0,1 seconde pour que 90 % de la puissance totale soit délivrée. C’est ce qu’on appelle avoir de la réactivité.



