Mythbusters : le manettino

La roue ayant largement fait ses preuves, elle est difficilement améliorable, qu’il s’agisse de celles situées aux quatre coins d’une voiture que du volant. Cependant, l’engagement de Ferrari dans l’innovation a conduit à des changements importants dans l’interface homme-machine (IHM) de ses voitures, notamment au niveau de la fonctionnalité du volant.

Comme c’est le cas pour tous les aspects d’une Ferrari moderne, la Formule 1 joue un rôle central. Il fut un temps où le volant n’avait qu’une seule fonction, même si son diamètre et le matériau utilisé pour l’habiller ont changé au fil des années. Il suffit, par exemple, de regarder les images de José Froilán González luttant contre le volant de sa Ferrari 375 – la voiture avec laquelle il a remporté la première victoire de la Scuderia en F1 en 1951 – ou même de Gilles Villeneuve à bord d’une 126C 30 ans plus tard, pour comprendre à quel point les choses ont évolué. Le volant d’une voiture de F1 moderne est un ordinateur avancé en soi, qui permet de contrôler une myriade de cartographies moteur, de réglages d’équilibrage des freins, des différences de temps au tour et bien plus encore.



