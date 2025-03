L’ingénieur Paolo Martinelli reconnut son potentiel et adapta par la suite une voiture de manière à ce qu’il y ait une commande pour la boîte de vitesses et pour l’embrayage. Lorsque Martinelli fut chargé du développement du moteur pour la Formule 1 en 1994, son collègue Claudio Lombardi prit le relais, intégrant dans l’équipe des chercheurs du groupe Fiat et de son partenaire en électronique, Magneti Marelli. Des experts en logiciel de l’Université de Bologne voisine furent également sollicités.

La 355 F1 (1997) fut la première voiture de route à utiliser le nouveau système, introduit lors des évolutions de la production de l’une des Ferrari les plus vendues. Compte tenu de son exaltante boîte manuelle à six rapports, l’arrivée de deux palettes sur la colonne de direction et la disparition de la traditionnelle grille en H furent accueillies avec méfiance par beaucoup, voire avec hostilité par certains. Il en est toujours ainsi : les êtres humains sont à la fois enthousiastes et méfiants à l’égard du changement, comme le confirme le débat actuel sur l’IA.