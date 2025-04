Mythbusters: Le premier V12 Ferrari

Le prototype de la première Ferrari fut testé, sans la carrosserie, le 12 mars 1947. Quelques mois plus tard, Franco Cortese fut le premier homme à courir avec le nouveau moteur et remarqua que ses qualités à haut régime impliquaient de « conduire avec la tête… et l’œil sur le compte-tours ».

On se souvient bien entendu d’Enzo Ferrari déclarant plus tard que ses clients payaient pour le moteur, le reste étant ajouté gratuitement. Cette idée était enracinée dès les débuts de l’entreprise. « Enzo Ferrari, du moins à cette époque, était convaincu que le moteur représentait 100 % de la voiture », note Carlo Felice Bianchi Anderloni, qui supervise le carrossier Touring Superleggera, la société ayant notamment conçu la carrosserie de la 166 MM. « Ce n’est que plus tard qu’il l’estimera à 50 %. »