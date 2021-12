Vous avez également deux filles, Paulina, 15 ans, et Manuela, 11 ans. Partagent-elles votre passion pour le sport automobile ?

Paulina est une mordue de Formule 1. Elle en sait plus que moi sur les courses et les pilotes d’aujourd’hui. Elle est également une grande fan de Lando Norris, même si elle a une photo de Charles Leclerc comme fond d’écran sur son téléphone.





Enfin, Ferrari a décroché deux titres de catégorie au Championnat du monde d’endurance cette année et a annoncé son retour parmi les sport-prototypes en 2023. Avec trois participations aux 24 Heures du Mans à votre palmarès, pouvez-vous expliquer ce qui rend les courses d’endurance si spéciales ?

Lorsque je courais en Formule 1, je ne comprenais pas vraiment ce qui était si génial dans les courses d’endurance. Il me semblait absurde de disputer une course de 24 heures et de partager la voiture avec d’autres pilotes. Puis j’ai essayé et j’ai compris. L’attrait du Mans, par exemple, est une sensation indescriptible. C’est une expérience que vous devez vivre en tant que pilote.





Et ce qui est encore plus palpitant, c’est de participer au Mans la nuit. Puis, lorsque l’aube commence à poindre et que la lumière pénètre lentement et illumine le circuit, c’est fabuleux ! Avec une piste de 14 km de long, vous pouvez vous retrouver seul sur de longs tronçons. Étant donné qu’elle n’est pas éclairée, il est impossible de voir la glissière de sécurité sans allumer les phares dans le noir complet. Vous regardez dans le rétroviseur : personne. Vous regardez devant vous : personne, pas une âme. J’ai fait deux tours dans ces conditions une fois, et à un moment donné, j’ai demandé par radio : « Où sont passés les autres ? Il s’est passé quelque chose ? Je ne suis pas mort, n’est-ce pas, condamné à tourner en rond pour l’éternité sur un circuit vide ? » Puis on m’a répondu à la radio, c’est là que je me suis calmé.