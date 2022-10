Bien sûr, l’attention ne s’arrête pas seulement à l’aspect extérieur du Cheval cabré. L’habitacle en cuir fait main s’inscrit également dans l'héritage de Ferrari. Une dizaine de nouvelles couleurs sont désormais disponibles sur commande grâce au programme de personnalisation Special Equipment.

Si le rouge est la couleur des Rosso Bologna et Rosso Ducale, inspirées de la joie de vivre de Bologne et des teintes des villas toscanes, vous trouverez aussi d’autres couleurs au style classique, inspirées des sublimes paysages italiens et des éléments de la nature, comme la couleur Terra Antica, renvoyant aux tons bruns mélangés de la terre.