Destination Miami

Au cours de cette semaine riche en événements, deux nouvelles couleurs historiques ont été dévoilées : Azzurro La Plata et Azzurro Dino. Ces couleurs font écho au magnifique héritage de Ferrari et à son passé dans l’univers des courses. Elles mettent à l’honneur les victoires historiques de la marque et les personnages iconiques, pilotes et mécaniciens, qui les portaient fièrement lorsque Ferrari signa ses premiers titres en course dans les années 50 et 60.