Lignées : les séries spéciales V8

2003: Challenge Stradale

La Challenge Stradale a été la première de la série V8 inspirée du sport automobile, elle comblait l’écart entre la 360 Modena et les modèles de course des championnats Ferrari Challenge et FIA GT. De même, elle renfermait en partie le charme brut d’une autre V8 à moteur central : la F40 lancée près de 16 ans plus tôt.

Son V8 de 3,6 litres était associé à une boîte de vitesses à palettes de style F1, caractérisée par des changements de vitesse plus rapides, et développait une puissance de 425 ch. En comparaison des standards des voitures turbo d’aujourd’hui, cela représentait un gain relativement faible de 25 ch par rapport à la 360 Modena. Elle n’en était pas moins intéressante grâce à l’effet combiné d’un châssis abaissé de 15 mm sur des ressorts en titane, des freins Brembo en carbone-céramique et une déportance augmentée de 50 %, le tout sans recourir à des ailes extravagantes.

L’aspect le plus frappant fut certainement la réduction du poids total de 110 kg : un résultat extraordinaire pour une voiture de route, et qui révèle aussi à quel point la réalisation de la Challenge Stradale n’acceptait aucun compromis. Tout le superflu a été supprimé. D’ailleurs, des vitres Lexan de compétition ont été proposées aux clients désireux de vivre l’expérience complète d’une voiture de course homologuée pour la route.



